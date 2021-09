Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind einen Unfall oder eine Verletzung erlitten hat? Welche Maßnahmen sind zu ergreifen bei offenen Wunden, Verbrennungen, Vergiftungen oder Verätzungen? Wie verhalte ich mich bei Schock, Hitzschlag oder Unterkühlung? Viele Eltern sind erst einmal hilflos, wenn ihre Kinder verletzt sind.

In Zusammenarbeit mit Dive In Group Dinslaken bietet das Bildungswerk des Friedensdorf Oberhausens ein Seminar an, das die Handlungskompetenz der Eltern bei Notfällen stärkt. Die Veranstaltung vermittelt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zum Umgang mit Kindernotfällen in Theorie und Praxis. Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Prävention, damit es überhaupt nicht zu einem Notfall kommt.

Weitere Infos und Anmeldung

Das Seminar findet am Samstag, 18. September, von 8 bis 16 Uhr in der Zentralstelle des Friedensdorf (Lanterstraße 21 in Dinslaken) statt und kann über Gutscheine der Unfallkasse NRW für Tagespflegepersonen abgerechnet werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.friedensdorf.de/termine, unter Tel. 02064/4974141 und per Mail an bildungswerk@friedensdorf.de.