Dr. Christian Untrieser CDU zur Dichtheitsprüfung

Der Landtag hat an diesem Freitag auf Antrag der NRW-Koalition von CDU und FDP die Abschaffung der umstrittenen Dichtheitsprüfung für private Abwasserleitungen beschlossen. Dazu der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Christian Untrieser:



„Am letzten Plenartag vor der Sommerpause hat der Landtag einen Schlussstrich unter eine schier unendliche Geschichte gezogen: Auf Antrag unserer NRW-Koalition wurde der sogenannte ,Kanal-Tüv‘ für private Abwasserleitungen abgeschafft. Damit schließt sich NRW nicht nur den allermeisten Bundesländern in Deutschland an, es folgt auch den Empfehlungen von Experten, die wir im Landtag angehört haben.

Ganz klar ist: Unser Grundwasser ist uns wichtig. Aber die Wirksamkeit der Dichtheitsprüfung, die Hauseigentümer teuer zu stehen kommt, ist wissenschaftlich nicht einmal im Ansatz belegt. Für eine solche Maßnahme tief in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger zu greifen, gehört sich nicht.

Deshalb sind wir froh, den unsinnigen rot-grünen ,Kanal-Tüv‘ mit dem Votum des Landtags beerdigen zu können.“



Quelle:

https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/nrw-koalition-kippt-umstrittenen-kanal-tuev?fbclid=IwAR2XbcpJVfstl2cQaXCqDS9hebKUj2lHr3YDoJ-HYjLbc9wyM__-bCofQOk

Jetzt fehlt nur noch die Veröffentlichung und damit das

In krafttreten der neuen Verordnung.

Nach jahrelangem Kampf, haben sich die Ziele/Bemühungen der Bürgerinitiativen Alles-dicht-in-NRW durchgesetzt.

