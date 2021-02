Die Corona-Pandemie macht es möglich - manchmal eröffnen sich ungeahnte Wege im oft tristen Homeschooling-Einerlei: „Am Stadtgymnasium haben unsere Kinder wirklich die Möglichkeit, auch in dieser schwierigen Zeit zu lernen und weiterzukommen“, sind sich die Eltern der Innenstadtschule am Heiligen Weg einig. Die Schulpflegschaft stellt zusammen mit den Schülern durchweg sehr gute Noten für das Management des Gymnasiums während der Krise aus.

„Der Tagesablauf unserer Kinder bleibt strukturiert. Videokonferenzen nach gewohntem Stundenplanraster, regelmäßige Hausaufgaben- und Aufgabenkontrollen, ja selbst Teamarbeit ist über den online-basierten Unterricht via Moodle und BigBlueButton integraler Teil des Distanzlernens.“ So oder ähnlich sind die Rückmeldungen, die Nina Amadi als Vorsitzende der Schulpflegschaft, immer wieder von Vätern und Müttern erhält. „Die Schülerinnen und Schüler werden nicht allein gelassen“, berichtet sie.

Unsere Lehrer kümmern sich um ihre Klassen

„Unsere Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um ihre Klassen. Niemand wird abgehängt. Der persönliche Kontakt, das Nachhaken, wenn man mal keine Lösungen von Hausaufgaben bekommt oder jemand in der Videokonferenz fehlt, das ist das große Plus. Jetzt zeigt sich erst richtig, wie mit konsequentem Einsatz von Technik und viel Engagement auch diese Phase gemeistert werden kann.

Neu konzipierte Online-Workshops

Ob der bei den Kindern beliebte Schülersprechtag oder völlig neu konzipierte Online-Workshops, wie das bald stattfindende DigiCamp, das die Vollausstattung der Schülerschaft mit IPads einläutet - wir sind froh, unsere Kinder am Stadtgymnasium angemeldet zu haben.“