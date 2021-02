Mit bunten Transparenten, Schwimmtier und Rettungsring demonstrierte der Freundeskreis Hoeschpark mit Unterstützern des Freibades Stockheide gestern vor der Sitzung des Dortmunder Rates in der Westfalenhalle für die sofortige Sanierung und die Öffnung des Bades noch in diesem Jahr. Doch die Dortmunder Politik entschied mehrheitlich anders.

Nachdem die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord am Mittwoch, 10. Februar, einstimmig die Öffnung des Freibades Stockheide in diesem Jahr und die zügige Sanierung beschlossen hatte, ist der Rat in seiner gestrigen Sitzung diesem Votum nicht gefolgt.

Er hat mehrheitlich beschlossen, dass das Freibad im Sommer 2021 geschlossen bleibt. Vor einer Entscheidung zur Zukunft des Bades soll erst die Fertigstellung des sogenannten Bäderkonzeptes abgewartet werden.

Rat beschloss: Bad 2021 nicht öffnen

Der Freundeskreis Hoeschpark e.V. und die Mitstreiter werden sich trotz dieses Votums weiter für die Öffnung in 2021 und eine sofortige Vorbereitung der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Bades stark machen. "Dabei ermutigen uns die zahlreichen einhelligen Rückmeldungen aus der Bevölkerung in den letzten Tagen, die sich auch in den Kommentaren der Online-Petition zeigen. Sie läuft natürlich weiter", berichtet Franz-Josef Ingenmey vom Freundeskreis.

Petition fürs Freibad läuft weiter

Die Online Petition sammelte in nur 19 Tagen für den Erhalt des Freibades Stockheide 1.293 Unterschriften.