Brackel. Dieser Präventionskurs „Hatha-Yoga“ wartet gleich mit mehreren Besonderheiten auf: Zur Erlangung des Präventionsnachweises müssen die Teilnehmenden innerhalb von acht Wochen acht Einheiten á 90 Minuten absolvieren – mindestens eine Einheit pro Woche! Der Kurs findet online statt und wird an fünf Terminen pro Woche angeboten, die nach Lust und Laune belegt werden können. Also: Im angebotenen Kurszeitraum können nach Belieben zwischen 8 und 32 Einheiten Yoga besucht werden. Start des ersten Termins ist bereits der kommende Montag, der 1. März und folgende Termine sind: montags, 9 – 10.30 Uhr

montags, 19 – 20.30 Uhr

mittwochs, 8.30 – 10.00 Uhr

mittwochs 19 – 20.30 Uhr

freitags, 9 – 10.30 UhrÜber die Yoga-Praxis hinaus haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit das Zusatzangebot „Detox“ zu nutzen. Vor der ersten Kurseinheit stellt Kursleiterin Anne Thiele ein Fastenprogramm zur Entgiftung und Körper-Reinigung vor, das im Wesentlichen folgende Themen beinhaltet: Ernährung Stressbewältigung Yoga-Praxis (Atmung, Asanas, Konzentration, Meditation). Die Teilnahme an diesem Kursbaustein ist freiwillig. Interessierte Teilnehmer*innen erhalten vor der ersten Kurseinheit eine 30-minütige Einweisung in das (gemeinsame) Fastenprojekt – das je nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden und dauern kann. Das begleitende Handout enthält viele nützliche Informationen rund um das „Detoxing“ und eine Sammlung von Rezepten. Interessierte können sich für die Dauer des Kurszeitraums Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe werden, die der Beratung und dem Austausch zur (gemeinsamen) Fastenzeit dient. Die Termine für die Einführung sind:

Montag, 1.3. – 8.30 Uhr

Montag, 1.3. – 18.30 Uhr

Mittwoch, 3.3. – 8 Uhr

Mittwoch, 3.3. – 18.30 Uhr

Freitag, 5.3. – 8.30 Uhr

Für das Zusatzangebot fallen keine Kosten an. Der Kurs kostet insgesamt 100,- Euro und das Zusatzangebot für die Fastenzeit ist kostenlos wie freiwillig. Die Yoga-Reihe wird über zoom gestreamt. Sie erhalten rechtzeitig vor der ersten Kurseinheit die Verlinkungen zu den verschiedenen Online-Terminen. Beginn: Mo., 01.03.2021, 9:00 - 10:30 Uhr, Kurs 2121110

Beginn: Fr., 05.03.2021, 9:00 - 10:30 Uhr, Kurs 2121510