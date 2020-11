Seit knapp einer Woche im Amt: Hartmut Monecke ist Brackels neuer Bezirksbürgermeister. Der Ost-Anzeiger sprach zum Auftakt der fünfjährigen Amstzeit mit ihm über persönlichen Antrieb, Arbeitsweisen und künftige Aufgaben.

Ost-Anzeiger (OA): Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Wahl, Herr Monecke! In der örtlichen SPD sind Sie kein Unbekannter; sitzen seit 16 Jahren in der Bezirksvertretung (BV). Warum jetzt Bezirksbürgermeister?

Hartmut Monecke (HM): Danke! (lacht) Weil man mich gefragt hat. Ich habe Spaß an der Arbeit und finde es wichtig, dass man sich auf lokaler Ebene engagiert. Manche machen das im Fußballverein, ich eben politisch. Als Karl-Heinz Czierpka nun aufhören wollte, kam der SPD-Stadtbezirksvorsitzende auf mich zu.

OA: Karl-Heinz Czierpka war 26 Jahre im Amt. Großes Erbe, das Sie nun antreten, oder?

HM: Ne, das ist ja etwas ganz anderes. Ich hab' ja einen ganz anderen Stil. Karl-Heinz und ich kennen uns schon ewig. In der letzten Wahlperiode hatte ich teilweise den Eindruck, ich sei der einzige Oppositionelle. Weil wir in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung waren, auch wenn wir beide auf SPD-Ebene stehen.

OA: Wie wird die Arbeit in der BV mit Ihnen als Bürgermeister aussehen?

HM: Spannungen in der Politik mögen interessant sein. Gerade auf lokaler Ebene, zum Beispiel in der BV Brackel, haben wir aber ein tolles Arbeitsverhältnis. Gute Anträge der anderen werden unterstützt und umgekehrt lassen wir es auch zu, wenn unsere Anträge verbessert werden. Das machte bislang jede Fraktion und das darf gerne weiter so gehen. Wenn man Gemeinsamkeiten finden will, findet man sie. Flughafen, OWIIIa-Ausbau, Stadtbahn, Hellweg-Umbau und neues Amtshaus - Themen, die die BV in den nächsten fünf Jahren mitgestalten kann.

OA: In Ihrer ersten Sitzung als Bezirksbürgermeister haben Sie direkt das Thema Sauberkeit angesprochen. Was soll konkret passieren?

HM: Nicht nur mir ist Sauberkeit im persönlichen Umfeld wichtig, sondern allen. Jeder von uns kann dafür mit Sorge tragen, indem er seine Gewohnheiten überprüft. Wenn Raucher ihre Kippen nicht auf die Straße schmeißen, Brötchenpapier nicht in Büschen landet und Gartenbesitzer ihren Grünschnitt nicht wild entsorgen sondern zur EDG bringen, dann ist schon viel gewonnen. Dazu kann jeder beitragen - nicht als Denunziant, sondern als gutes Vorbild. Meckern bei Facebook hilft da nicht. Mitmachen schon!

OA: Was schätzen Sie am Stadtbezirk Brackel?

HM: Wir haben einen der besten Stadtbezirke überhaupt. Steigende Bodenpreise, gute Infrastruktur dank der Lage der Dörfer am Hellweg, Stadt- und S-Bahn, Ärzte, Einzelhandel dank engagierter Gewerbetreibender und stetig besser ausgestattete Schulen. Was wir haben, müssen wir erhalten und da, wo wir verbessern können, müssen wir tätig werden. Zum Beispiel die Verkehrssituation am Hellweg, die ist bescheiden. Oder marode Gehwege. Viele Projekte, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen werden.

OA: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Monecke!

(pk)

Stadtbezirk Brackel

Zum Dortmunder Stadtbezirk Brackel gehören die Stadtteile Wambel, Brackel, Asseln, Wickede sowie Neuasseln.

Der Bezirk hat 56.199 Einwohner (31.12.2019).

Zur Person Hartmut Monecke