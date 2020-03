Eine Verbesserung des öffentlichen Grüns in Richtung Biodiversität wünscht die SPD Körne. Zu einem Rundgang von der Straße Lange Reihe bis Hannöversche Straße begrüßten Bezirksbürgermeister Udo Dammer und Ratsmitglied Heinz-Dieter Düdder die Mitarbeiter des Grünflächenamtes Jürgen Hundorf und Lars Terme.



„Neben dem Thema Wildblumenwiesen sehen wir in Körne durchaus weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel die Pflanzung von Zukunftsbäumen“, erläutern Jürgen Hundorf und Lars Terme die Perspektiven. Sie werden ihre Ideen für die TÜV-Wiese an der Langen Reihe und die Wiese am Kreisverkehr Hannöversche Straße am Reißbrett verfeinern und im Sommer der Bezirksvertretung Innenstadt-Ost vorstellen.

Als erste Maßnahme soll im April auf der TÜV-Wiese auf einem weiteren Feldabschnitt gemeinsam mit Kindern der anliegenden Kindergärten Wildblumen-Samen ausgebracht werden.

Ohne langes Warten können die Aktivitäten im Rahmen des Bürgerengagements schon jetzt fortgesetzt werden. Die Pflanzung heimischer Gehölze, beispielsweise an der Streuobstwiese Berliner Straße, wird vom Grünflächenamt genauso begrüßt wie die Pflanzung von Blumenzwiebeln als Frühlingsboten.

„Bitte nur kurz mit uns abstimmen“, erläutert Jürgen Hundorf die Vorgehensweise.

Zum Thema Bänke brachten die Herren gute Nachrichten mit. „Im Sommer können wir aufstellen“, so Lars Terme, der die Politik dazu ermuntert, jetzt abgestimmte Standort-Vorschläge vorzulegen. Auch die vom behindertenpolitischen Netzwerk gewünschten Seitenlehnen als Aufstehhilfe sind in der neuen Kollektion enthalten.