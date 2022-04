Am Haltepunkt Rumeln bedrohte ein Mann (32) am Samstagabend (09. April), um 23.24 Uhr, in der Regionalbahn 31 Reisende mit einer Axt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

Der 32-jährige Deutsche soll mit einer Axt in der Hand andere Reisende bedroht haben. Einen Reisenden (18) schlug er mit der Faust gegen die Rippen und bedrohte ihn ebenfalls mit der Axt. Dabei soll er die Axt mit der Klinge in der Scheide unter dem Pullover getragen haben. Die eingesetzten Beamten des Bundespolizeireviers Duisburg stellten den Tatverdächtigen im Zug und nahmen ihn vorläufig fest. Die 30 Zentimeter große und ein Kilo schwere Axt wurde in einer mitgeführten Tasche aufgefunden und beschlagnahmt. Der 32-Jährige wurde der Dienststelle zugeführt. Eine Zeugenbefragung ergab, dass der Tatverdächtige die Axt nicht aktiv gegen Reisende eingesetzt hat.

Auf der Wache wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Blutentnahme des 32-Jährigen an. Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann an eine psychiatrische Einrichtung übergeben. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.