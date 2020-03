Die Evangelische Gnadenkirche am Hohenzollernplatz, dem Neumühler Markt, ist neben den Gottesdiensten und zahlreichen gemeindlichen Aktivitäten immer wieder ein Ort vielfältiger kultureller und musikalischer Veranstaltungen. Am Sonntag, 15. März, 17 Uhr, ist erneut der Oechor aus Dinslaken-Hiesfeld dort zu Gast.



Theaterstücke von den HeRoes, den jungen Muslimen in Auschwitz oder des Stielmustheaters kamen in der Kirche am Markt zur Aufführung. Ausstellungen zu den Reformatorinnen und zur Geschichte des Ruhrgebietes stießen ebenfalls auf große Resonanz. Der ThyssenKrupp-Chor, der Menschenrechte-Chor, Konzerte mit „ungewöhnlichen Klangkörpern“ oder die Darbietungen einer Harfenistin sorgten für musikalische Höhepunkte.

Zu denen zählten und zählen auch die Konzerte des Oechors aus Hiesfeld. Alle Jahre wieder geht der nämlich mit einem neuen Programm auf Tournee. In diesem Jahr unter eben diesem Titel „Alle Jahre wieder“. Aber es ist kein Weihnachtsprogramm. Jürgen Wagner, Moderator und technischer Begleiter des Chors, gibt einen ersten Einblick: „Womit können Sie rechnen? Es wird sein wie jedes Jahr, also wirklich alle Jahre wieder. Wir singen Lieder von Gestern und Heute, die man vielleicht in der Kirche oder im Radio schon mal gehört hat. Wir wollen mit den Besuchern gemeinsam musikalisch ein wenig über das Leben mit all seinen Wiederholungen nachdenken.“

Neumühl im Jahresplan

immer fest verankert



Eventuell entdeckt man ja auch etwas ganz Neues für sich. Das Programm ist jedenfalls ganz nah am richtigen Leben. Es gibt Vertrautes und die Chance auf Neu- oder Wiedereentdeckte, so dass sich die Konzertbesucher auf eine gute Stunde musikalische Unterhaltung freuen können. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Der Oechor entstand in den siebziger Jahren als „Ökumenischer Jugendchor“ der evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken-Hiesfeld unter der Leitung des Kirchenmusikers Friedhelm Klump, der den Chor bis heute leitet und immer wieder neue Ideen hat. Von Beginn an hat sich der Chor an der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten in der Kirchengemeinde beteiligt. Auch zu kirchenmusikalischen Veranstaltungen mit anderen Gruppen der Kirchengemeinde hat der Chor stets seinen Beitrag geleistet.

Seit den neunziger Jahren entstanden eigene Konzertprogramme, mit denen der Chor auch in umliegenden Gemeinden zu Gast war. Und jetzt ist halt die Neumühler Gnadenkirche wieder an der Reihe, seit langem fest im Jahresplan des Chors verankert und somit „Alle Jahre wieder“.