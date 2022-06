Die Stiftung der Sparkasse Duisburg „Unsere Kinder - Unsere Zukunft“ unterstützt den Verein zur Förderung der Bildungsregion Duisburg mit 150.000 Euro. In enger Absprache mit dem Schulmedienzentrum der Stadtbibliothek und dem Amt für schulische Bildung wurden davon 132 Klassensätze mit Lernrobotern angeschafft. Diese werden nun an Schulen verliehen, um den Unterricht in den Fächern Technik- und Informatik zu fördern.

Von Sascha Mangliers



Roboter sind keine Neuheiten mehr in unserem Alltag. Sie helfen uns beim Staubsaugen, mähen unseren Rasen und sind auf dem besten Weg dahin, uns schon in naher Zukunft von A nach B zu fahren. Doch was weiß man eigentlich über diese Roboter? Wie funktionieren sie? Woraus bestehen sie? Damit zumindest die Schüler in Duisburg darauf bald eine Antwort haben, werden ihren Schulen programmierbare Roboter zur Verfügung gestellt. Dadurch sollen sie nicht nur etwas über Robotik lernen, sondern auch eine Begeisterung für die MINT-Fächer entwickeln, die bisher womöglich noch verborgen blieb. „MINT“ steht für die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Diese MINT-Fächer zählten in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Lieblingsfächern der Schüler, obwohl sie für viele Berufe sehr wichtig sind. „Informatik beispielsweise ist wieder ein Pflichtfach an Schulen“, erklärte die Beigeordnete Astrid Neese. Deshalb sei es wichtig, Schüler möglichst früh an dieses Fach heranzuführen. Dies spielerisch mit Lernrobotern zu tun, sei dabei ein guter Weg, fügte Astrid Neese hinzu.

Gute Zusammenarbeit

Bei der Realisierung dieses Förderprojekts arbeiten alle Beteiligten Hand in Hand. Die Sparkassenstiftung als Geldgeber ist dabei ganz und gar von der Arbeit des Vereins zur Förderung der Bildungsregion Duisburg e.V. und des Schulmedienzentrums überzeugt, die das Projekt in die Tat umsetzen. Das betonte auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse sowie der dazugehörigen Sparkassenstiftung Dr. Joachim Bonn: „Mit 150.000 Euro stellen wir eine Fördersumme zur Verfügung, die in der Höhe nicht üblich ist. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir damit ein wichtiges Projekt mit Blick auf die Zukunft unterstützen.“

Von den Robotern gibt es drei Modelle: Den Blue-Bot, einen tastengesteuerten Roboter für Grundschulkinder, den Dash-Roboter, der für den Förderschulunterricht vorgesehen ist und den M-Bot. Letzterer lässt sich selbst zusammenbauen und eignet sich für den Unterricht an weiterführenden Schulen. Die Roboter können durch bestimmte Sensoren eigenständig fahren, Hindernisse erkennen und reagieren zum Teil sogar auf akustische Signale. Um diese technischen Highlights auch angemessen in den Schulunterricht integrieren zu können, biete das Schulmedienzentrum zusätzlich zur Ausleihe weitere Unterstützungen an, erklärte Jens Holthoff vom Schulmedienzentrum. Dazu zählen unter anderem Fortbildungen zum Einsatz von neuen Medien und Technologien im Unterricht.

Begeisterung wird geweckt

Auch Oberbürgermeister Sören Link zeigte sich fasziniert von den kleinen Robotern, wie sie selbstständig und zielsicher über die Tische fuhren. Das zeige, so Sören Link, dass Informatik und Robotik nicht nur aus grauer Theorie bestehen, sondern greifbar sind. Und der Oberbürgermeister ist mit Blick auf seine eigene Begeisterung optimistisch, dass die Roboter ihre Wirkung auch in den Schulklassen nicht verfehlen werden: „Was bei großen Kindern funktioniert, funktioniert bei kleineren Kindern sicher noch besser!“ Eine Ausleihe ist ab sofort für Schulen aller Schulformen beim Schulmedienzentrum möglich.