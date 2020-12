Die evangelische Kirchengemeinde Hamborn feiert an Heiligabend drei ganz unterschiedliche Gottesdienste in der Friedenskirche an der Duisburger Straße 174. Wer einen Gottesdienst mitfeiern möchte, muss sich vorab anmelden.

Den ersten Gottesdienst am 24. Dezember gestaltet Pfarrer Jens Dallmann. Er beginnt um 15.30 Uhr und richtet sich an Familien, so dass mehr Menschen Zugang zur Kirche bekommen können. Die Christvesper um 17.30 Uhr leitet Pfarrer Dallmann, Tenor Michael Hasselberg begleitet die Vesper musikalisch. In der Christmette um 23 Uhr, die Pfarrerin Elke Banz gestaltet, singt Evelyn Ziegler. Da zu jedem Gottesdienst maximal 100 Besucher kommen können und jeweils ein Sitzplan mit Abständen erstellt werden muss, ist eine Anmeldung zwingend notwendig – unter Tel. 0203/36979704, täglich von 15 bis 17 Uhr. Am Eingang zum Gottesdienst erhalten dann alle ihre persönliche Platzkarte.

Wichtig zu wissen ist: Auf dem Gelände der Gemeinde und auch während aller Gottesdienste in der Kirche ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. In der Kirche gelten zudem Abstandsregeln und Pandemie-Schutzbestimmungen. Mehr Infos zu Gemeinde gibt es im Netz unter www.friedenskirche-hamborn.de.