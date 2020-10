Besser als mit einem Konzert kann eine Musikgruppe ihr Jubiläum nicht feiern. Davon sind die Musikerinnen und Musiker aus der evangelischen Kirchengemeinde Neudorf-West überzeugt, deren Blockflötenensemble jetzt seit 50 Jahren besteht.



Und deshalb feiern sie den runden Geburtstag mit Klängen aus fünf Jahrhunderten, gespielt auf ihren Instrumenten. Damit der Abend am Samstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr, in der Duisserner Lutherkirche an der Martinstraße 39 ein ganz besonderer wird, spielt das Blockflötenensemble neben einigen Sätzen aus der Feuerwerks- und der Wassermusik von Georg Friedrich Händel auch romantische Werke von Bruckner und Rheinberger.

Auf dem Programm stehen außerdem auch fröhliche Tanzmusik des Frühbarock. Außerdem gibt es eine Uraufführung mit dem „Tango de las flautas“ von Volker Nies, der auch das Blockflötenensemble leitet. Der Eintritt ist frei, Kollekte am Ausgang. In der Kirche sind die Schutzbestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beachten. Mehr Infos dazu gibt es unter www.ekadu.de und per Telefon Pfarrer Stefan Korn (0203 / 330490).