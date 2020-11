Zur Freude des Rheinhauser CDU-Vorsitzenden Klaus Mönnicks sind durch die Wirtschaftsbetriebe die leeren Baumscheiben mit den dafür vorgesehenen Felsenbirnen bepflanzt worden.

Eigens für eine ausreichende Bewässerung angebrachte Wassersäcke sollen für einen guten Anwuchs an den neuen Standorten sorgen. Hingegen sorgt laut Mönnicks die nicht entfernte Altbeschilderung bezüglich Halte- und Absolutes Halteverbot in Verbindung mit einer Parkscheibenregelung für Unmut bei den Anwohnern, da neuerdings an Stellen Knöllchen verteilt würden, an denen vor der Umgestaltungsmaßnahme keine verteilt worden seien. Hier müsse die Verwaltung dringend nachbessern, um den Bürgern eine deutlich erkennbare Verkehrsregelung zu gewährleisten.