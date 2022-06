Es ist ein Lichtblick für alle Abiturienten, die sich zwei Jahre lang unter Corona-Bedingungen durch den Schulstoff gekämpft haben. Zwei Tage lang feierte die Leibniz-Abiturientia einen würdigen Abschluss ihrer Schulzeit.

Am Samstag (11.06.2022) fand die Verleihung der Abiturzeugnisse in der Schulaula statt. Nach dem feierlichen Auszug und einem Fototermin auf dem Schulhof gab es noch einen gemütlichen Umtrunk mit vielen gemeinsamen Erinnerungen.

Einen rauschenden Abiball feierten unsere Abiturienten am Sonntag (12.06.2022) im The Address in Mülheim an der Ruhr. Schulleiter Karl Hußmann lobte die 84 Absolventen und wünschte ihnen für ihre Zukunft alles Gute. Anschließend erfolgte eine unvergessliche Party mit Glamour, Buffet, DJ, Fotograf und allem, was dazu gehört.