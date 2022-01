Vom 6. bis 9. Januar findet zum zwölften Mal die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt. Der NABU Duisburg ruft Naturfreunde in Duisburg dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

„Je mehr Duisburgerinnen und Duisburger an der „Stunde der Wintervögel“ teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse“, sagt der Duisburger NABU-Vorsitzende Jürgen Hinke. „Helfen Sie mit, Veränderungen in der Duisburger Vogelwelt festzustellen“. Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig. Einfach eine Stunde lang von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war, notieren und dann entweder online unter: www.nabu.de/stunde-der-wintervoegel melden oder am 8. und 9 Januar die kostenlose Rufnummer 0800-1157115. nutzen.