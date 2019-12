Wie hilft die richtige Atmung bei der Geburt? Wie kann eine Hebamme vor, während und nach der Geburt helfen? Wie sieht überhaupt ein Kreißsaal von innen aus?



Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Geburt können werdende Eltern beim monatlichen Informationsabend den Hebammen und Ärzten aus der Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin der Helios St. Johannes Klinik in Hamborn stellen. Die Reihe wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Im Anschluss an einen kurzen Vortrag wird stets eine Führung durch die Geburtsklinik mit Entbindungsbereich (Kreißsaal) sowie durch die Familien- und Neugeborenenzimmer im Perinatalzentrum angeboten.

Die Veranstaltung findet auch künftig jeden ersten Montag im Monat, das nächste Mal also am 6. Januar 2020, Beginn 18 Uhr, im Schulungszentrum (Verwaltungsgebäude, 6. Etage) der Helios St. Johannes Klinik, An der Abtei 7-11, statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig. Weitere Informationen unter: www.helios-gesundheit.de/duisburg/elternschule