Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) haben aufgrund des Pegelstands Sperrungen von Straßenabschnitten durch das Hochwasser veranlasst.



Am Deich Homberg ist auf der Rheindeichstraße in Höhe Haus-Nr. 111, zwischen Homberg und Baerl, eine Schotterfläche gesperrt worden, die von Spaziergängern als Parkplatz genutzt wird. Durch die Fußgänger, die mit ihren Fahrzeugen den Bereich anfahren, ist es zu Beschädigungen am Deich gekommen.

Zudem musste die Rheinstraße unterhalb des Ausfluglokals „Rheinblick“ gesperrt werden, da in diesem Bereich der Weg unter Wasser steht. Die Sperrung betrifft nur Fußgänger und Radfahrer, da das Befahren des Weges für Fahrzeuge generell verboten ist.

Auch in Duisburg-Hüttenheim im Bereich des Tennisclub DU-Süd und in der Nähe von Tiger & Turtle sind ein Weg und eine Fußgängerbrücke wegen Hochwasser gesperrt worden.



Pegel-Höchststand

am Wochenende



Zurzeit liegt der Wasserstand laut Ruhrorter Pegel bei etwa 9,30 Metern. Der Höchststand wird am Wochenende mit 9,50 bis 9,80 Metern erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen Fußgänger und Radfahrer die Deiche in den Bereichen noch begehen oder befahren, die nicht gesperrt sind. Die Wirtschaftsbetriebe bitten jedoch alle Duisburgerinnen und Duisburger, im Hinblick auf die Pandemie auf „Hochwasserbesuche“ zu verzichten.



Sie weisen zusätzlich darauf hin, dass die Absperrungen durch Schaulustige nicht zur Seite geschoben, beschädigt oder gestohlen werden dürfen. Alle Absperrungen dienen der Sicherheit und sollen als Gefahrenhinweis gelten.