Für die Herren als auch die Damenmannschaft der RESG Walsum stehen am Samstag, 29. Februar, die Auswärtsspiele bei der TuS Düsseldorf-Nord, Eckenerstraße 49, auf dem Programm. Die Herren spielen um 16 Uhr, die Damen dürfen um 18.30 Uhr auf das Parkett.

Das Team von Trainer Christopher Nusch traf zuletzt beim Wiederholungsspiel am 15. Februar auf den TuS. Für die knappe 1:2-Niederlage möchten die Roten Teufel sich nun revanchieren. In der vergangenen Woche gab es eine deutliche 5:11-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Herringen, die Männer brauchen unbedingt wieder Punkte, um nicht aus den Top Vier zu rutschen. Die RESG und die Unterrather haben beide 24 Punkte auf dem Konto, Walsum steht mit dem besseren Torverhältnis auf Platz zwei. Mit einem Sieg könnte man den direkten Konkurrenten auf Distanz halten.

Die Damen machen den Spieltag um 18.30 Uhr komplett. Nach zwei Wochen Pause möchte das Team seiner Favoritenrolle gerecht werden. Im Hinspiel gab es einen deutlichen 13:6-Erfolg. Mit einem Sieg würden die Damen den Anschluss an die ersten vier der Tabelle halten.

Am vergangenen Mittwoch fand die Jahreshauptversammlung im Walsumer Brauhaus statt. Abteilungsleiter Reinhold Luerweg und Organisationswart Frank Lorz wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Sabine Spitzer stand als Kassenwärtin nicht weiter zur Verfügung, Andreas Tenter wechselte vom Sozialwart zum Kassierer. Damen Trainer Markus Lusina übernimmt den Posten des Sozialwarts kommissarisch für ein Jahr bis zur nächsten Wahl. Der Posten des Pressewarts ist weiterhin offen, auf der Versammlung konnte kein Nachfolger für Marcel Faßbender bestimmt werden.