Die Stimmung in der Schauinsland-Reisen-Arena war nach dem Schlusspfiff hervorragend. Der MSV Duisburg gewann souverän gegen den Aufsteiger TSV Havelse mit 3:0 vor 7.661 Zuschauern. Nach langer Abstinenz konnten die Fans wieder zusammen mit ihrer Mannschaft jubeln.

Im Vorfeld wurde viel über den ersten Auftritt der Meidericher diskutiert. Durch die Corona-Fälle im Team wurde die Vorbereitung durcheinander gebracht. Trainer Pavel Dotchev hatte nur drei Tage Zeit, die Mannschaft auf den ersten Auftritt intensiv vorzubereiten. Seine Mannschaft legte bereits in den Anfangsminuten stark los und erspielte sich zahlreiche Chancen. Die Gäste aus Havelse wurden in der eigenen Hälfte festgenagelt und mussten sich voll und ganz auf die Verteidigung des eigenen Tores konzentrieren. Angetrieben von den Zuschauern sorgte Orhan Ademi für den ersten Torschrei. In Müller-Manier nutzte der Stürmer einen abgefälschten Schuss von Frey und netzte den Ball im unteren rechten Toreck ein. Der Torschütze freute sich sehr über seinen Torerfolg: "Für uns alle ein Superspiel, ein Supertag, mit so vielen Zuschauern im Stadion". Die Zebras machten weiter Druck, bis zur Halbzeit blieb es bei dem knappen Vorsprung. Die zweite Halbzeit spielten die Gäste mutiger mit und hätten sich in der 51. Minute mit dem Ausgleich belohnen können. Schiedsrichter Patrick Kessel entschied nach einem leichten Körperkontakt an Lakenmacher auf Elfmeter, die Entscheidung sorgte für zahlreiche Diskussionen, nicht nur auf dem Platz. Jaeschke legte sich den Ball zurecht und schoss über den Kasten von Leo Weinkauf. In der 66. Minute gab es einen Strafstoß auf der anderen Seite. Havelses Kapitän Fölster am stoppte den Angriffsversuch von Neuzugang Bakir. Kapitän Moritz Stoppelkamp übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän rechts unten. Ein glückliches Händchen bewies Trainer Pavel Dotchev mit der Einwechslung von Kolja Pusch in der 67. Minute. Mit seiner ersten Aktion, 28 Sekunden nachdem er auf den Platz kam, sorgte der neue Mann für das Endergebnis von 3:0. Dementsprechend euphorisch war der Mittelfeldspieler nach dem Ende des Spiels: "Besser kann man nicht in diese Saison starten. Wie die Mannschaft die Neuzugänge aufgenommen hat, so haben die Fans uns hier heute begrüßt. Einfach ein geiles Spiel!" Die Fans sorgten nach der langen Zeit der leeren Ränge für Gänsehaut Momente und pushten die Zebras. Weiter geht es für die Meiderich mit drei Auswärtsspielen hintereinander, am Samstag, 14. August geht es beim 1. FC Saarbrücken um die nächsten Punkte.