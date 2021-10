Die Schulmaterialausgaben der Caritas Duisburg versorgen in Zusammenarbeit mit den katholischen und evangelischen Pfarreien auch in diesem Jahr wieder viele Duisburger Schüler mit kostenfreiem Schulmaterial.

Corona-bedingt musste das bestehende System der örtlichen Ausgabestellen bereits im letzten Jahr auf die Verteilung über die Schulen angepasst werden. In den einzelnen Schulmaterialkammern gibt es nur wenig Platzangebot für die vielen bedürftigen Familien mit Schulkindern, sodass die Abstandsregelungen vor Ort nicht eingehalten werden konnten. Hierdurch ergaben sich jedoch neue und wertvolle Netzwerke mit Lehrern und Schulsozialarbeitern, da diese das Material für die Kinder aus bedürftigen Familien über die Ansprechpartner bestellten. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen waren durchweg so positiv, dass man den Prozess auch für dieses Schuljahr beibehält.

Doris Lange ist Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule im Duisburger Norden. Sie stellt fest: "Es gibt viele Kinder, die komplett ohne Utensilien zur Schule kommen. Da sind wir sehr froh, dass wir sie direkt mit Stiften, Kleber, Schere etc. ausstatten können. Manche Kinder starten auch recht gut ausgestattet in das Schuljahr, aber dann wird kein Material mehr nachgekauft. Hier können wir dann ganz individuell und nach Bedarf nachsteuern." Die Lehrer, Schulsozialarbeiter und Betreuer haben einen sehr guten Blick auf die jeweilige Situation ihrer Schüler. So wird nicht nur passgenau und langfristig die Lücke in der Ausstattung geschlossen - auch Druck und Stigmatisierung für die Familien fällt weg.

Eine wichtige Unterstützung

Ohne die Unterstützung langjähriger Partner wären die Schulmaterialausgaben, die bereits seit 2007 geöffnet sind, wieder geschlossen. Die Sparkasse Duisburg als größter Förderer bezuschusst das Angebot bereits seit zehn Jahren, die Gesamtsumme liegt inzwischen bei 135.000 Euro. Diese Investition in Bildung ist nicht nur für die Betroffenen wertvoll, sondern perspektivisch für die gesamte Stadtgesellschaft. Auch andere ansässige Firmen, Stiftungen und Vereine ermöglichen das wichtige Projekt durch ihre großzügigen Spenden. Sehr geschätzt sind darüber hinaus ebenso die Zuwendungen von Einzelpersonen oder Sammelspenden, beispielsweise von Beerdigungen oder Geburtstagsfeiern.

Ein großer Dank gilt aber auch den Menschen, die das Angebot hinter den Kulissen ermöglichen. Im Rahmen der Caritas-Quartiersarbeit engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden, um das Material der Bestelllisten zu packen oder neues Material vor Ort in die Regale zu sortieren. Auch ihnen ist es ein wichtiges Anliegen, dass Kinder aus finanziell schwachen Familien mit den gleichen materiellen Voraussetzungen am Unterricht teilnehmen können wie andere Schüler, und schulische Leistungen nicht am fehlenden Farbkasten festgemacht werden. Wie auch die aktuelle Kampagne des Deutschen Caritasverbandes deutlich macht: Niemand darf sozial abstürzen.

Wer die Quartiersarbeit der Caritas unterstützen und Kindern aus mittellosen Familien einen unbeschwerteren Schulalltag ermöglichen möchte, dann dann gespendet werden an das Konto der Sparkasse Duisburg, IBAN: DE14 3505 0000 0200 1043 05, Verwendungszweck „Schulmaterialausgabe“.