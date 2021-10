Im Diakonieladen der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd - direkt neben der Ungelsheimer Kirche am Sandmüllersweg - kann man jeden Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr fündig werden und sich für kleines Geld gut einkleiden. Und mit dem Erlös unterstützt das Team des Ladens soziale Projekte in Duisburg, im Land und in der Welt.

Angefangen hat im Diakonieladen alles vor 31 Jahren mit ein paar Wäscheleinen im Hof, selbst gebastelten Ständern und dem Ungelsheimer Kirchturm, indem sich die Textilien stapelten. Jetzt gibt es in dem gemütlichen Kirchhof nicht nur Sitzgelegenheiten für den Plausch und zum Verweilen. In der Mitte steht ein kleines Gebäude mit großen Fenstertüren, das donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr – derzeit unbedingt mit Mund-Nasen-Schutz - zum Stöbern im dortigen Diakonieladen einlädt.

Zurzeit gibt es ein großes Angebot gut erhaltener Kinderkleidung ab Größe 156 – zum Teil fast neuwertige Markenartikel. Aber auch kleinere Größen und Damen und Herrenkleidung gehören natürlich wie immer zum Secondhand-Sortiment. Daneben erwartet die Kunden noch ein kleines Sortiment an Haushaltswaren. Alles was an Kleidung nicht verkauft werden kann, aber noch in Ordnung scheint, geht nach Bethel. Im Laden selbst sortiert ein Team von Ehrenamtlichen die Sachen nach Größen und präsentiert sie möglichst ansprechend. Der Erlös des Ladens wird regelmäßig gespendet - wohin, das entscheiden die Mitarbeitenden des ehrenamtlichen Teams selbst. Sie haben schon für die verschiedensten Projekte gespendet, zum Beispiel für die Kinder aus Tschernobyl, oder die Leukämieforschung. Infos zur Gemeinde gibt es im Internet unter https://evaufdu.de.