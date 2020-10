Das Jazzkollektiv "PENG" feiert Jubiläum und veranstaltet vom 6. bis 8. November die fünfte Ausgabe des Frauen-Jazzfestivals "PENG" im Maschinenhaus Essen.

Neben der Präsentation von Musik will das Kollektiv mit einer Podiumsdiskussion auch in diesem Jahr ein politisches Statement für Gleichstellung und gegen Diskriminierung aller Art setzen. Den ersten Festivalabend bestreiten die Formation "hilde", welche aus dem "The Dorf & Umland Kollektiv“ entstand, und die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett. Am zweiten Festivaltag präsentieren sich das Trio der Pianistin Marie Kruttli und die Band Afro Sambas um die im Ruhrgebiet ansässigen Musiker Mara Minjoli und João Luís.

Podiumsdiskussion mit Şeyda Kurt



Nach einem Matinee-Konzert von WDR Big Band-Saxophonistin Karolina Strassmayer & Drori Mondlak - KLARO! bei freiem Eintritt, setzt eine Podiumsdiskussion mit Şeyda Kurt (Moderatorin, Autorin und Kolumnistin für u.a. taz und Zeitverlag) und Gästen am dritten Tag des Festivals mit der Frage nach Antidiskriminierungsstrategien ein politisches Statement.

Der Beginn der Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag ist jeweils um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), die Matinee am Sonntag startet um 12.30 Uhr (Einlass 12 Uhr). Tagestickets können zum Preis von 15 Euro (10 Euro ermäßigt) erworben werden. Das Festivalticket für zwei Tage kostet 25 Euro (15 Euro ermäßigt). Der Eintritt zum dritten Festivaltag ist frei (vorherige Anmeldung per Mail notwendig). Karten gibt es in diesem Jahr ausschließlich im Vorverkauf unter Angabe aller Kontaktdaten per Mail an mail@peng-festival.de. Weitere Infos gibt es unter peng-festival.de.