Neue Betrugsmasche

Enkeltrick war gestern, jetzt steht die Polizei vor der Türe

Man kommt nach Hause und die Kripo (Polizei) steht vor der Tür.

Eine 94 jährige Frau wird vor ihrer Wohnung von der Polizei erwartet.

In ihrer Wohnung wurde eingebrochen, möchten Sie dass wir mitkommen um die Wohnung zu prüfen?

So kommen die angeblichen Polizeibeamten mit in die Wohnung.

Dann wird die alte Dame aufgefordert, nachzusehen ob ihre Wertsachen noch da sind.

Ist das dann passiert, wird die alte Dame in ein Zimmer eingesperrt und die Täter flüchten mit der Beute.

So ist es im Bereich der Hohenzollerstraße, Emilienstraße und Schornstraße passiert.

Gesucht werden 2 Personen

Die eine 1,80 – 1,85 groß, Kräfige Statur, 30 – 40 Jahre alt, schwarze Harre, Schnurrbart.

Die andere 1,85 – 1,90 groß, schlank.

Hinweise an die Polizei unter 0201 8290.

Die Polizei rät auch in diesem Fall, bei einer Unklaren Lage, dann auch zur Sicherheit die 110 anzurufen, um das überprüfen zu lassen.