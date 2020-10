Die Herbstferien sind zu Ende, die Schule beginnt wieder, aber nicht für jeden.



Eine Familie aus Essen war am Wochenende zu einen Familienbesuch in Berlin.

Heute ging es dann wieder zur Schule, aber das Kind wurde vom Unterricht ausgeschlossen.

Der Grund, man war in einem Risikogebiet und muss nun in Quarantäne, oder benötigt einen Corona Negative Test. Auch der Arbeitgeber agiert genau so, die Arbeitsaufnahme wird verweigert.

Auch der Arbeitnehmer benötigt einen Negativtest.

Nächster Schlag, in Essen haben wohl keine Ärzte freie Ressourcen diesen Test durchzuführen.

Man wird nach Dortmund oder Düsseldorf geschickt, dort soll es möglich sein einen Test in 22 Stunden zu erhalten.

Wer hätte das gedacht, man kommt aus einem Risikogebiet und fährt in ein Risikogebiet und dann dieser Aufwand.

Also besser gleich, „ Wir bleiben zu Hause“!