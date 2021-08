Essen knackt über Nacht die 60er Marke und die Stufe zwei der Schutzverordnung muss umgesetzt werden. In Mettmann gilt diese ab Montag.

Das würde Kontaktbeschränkungen und eine Begrenzung der Kunden in Läden bedeuten.

Aber die Corona-Schutzverordnungen, ist zum 19.8 ausgelaufen und neue einheitliche Regeln gibt es nicht. Was wird dann ab dem 19.8 in Essen umgesetzt?

Die Stadt Essen will pragmatisch damit umgehen.

Die Stadt plant vielen Ausnahmen.

Diese können per Mail beim Ordnungsamt beantragt werden.

Die Adresse lautet faq@ordnungsamt.essen.de

Für größere Hochzeiten, runde Geburtstage oder ähnliche Feiern vergibt das Ordnungsamt nun Ausnahme-Genehmigungen.

Alle warten auf eine neue Verordnung aus NRW.

Diese Angaben sollten für die Stadt beantwortet werden:

Name der verantwortlichen Person, die die Feier veranstaltet

Adresse der Örtlichkeit, wo die Feier stattfindet

Anzahl der Gäste

Erklärung, dass alle Gäste entweder geimpft, genesen oder getestet sind

Beschreibung der Hygieneregeln vor Ort, also Masken an bestimmten Orten, Abstände zwischen Tischen und ähnliche Pläne

Erklärung zur Rückverfolgbarkeit, wie Gästelisten, oder Luca App