Essen könnte Extrem-Hotspot werden, die Werte steigen wieder schnell an.

Eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen wird vorbereitet

Zwei Wochen lang sanken die Inzidenz in Essen auf 142 jetzt ist dieser Wert

wieder laut dem LZG auf 162,8 gestiegen.

Leider steigen auch in Essen die Todesfälle in Verbindung mit Corona.

Zusätzliche 18 Todesfälle gibt es zu beklagen.

Auch in der Mannschaft des in diesem Jahr so erfolgreichen Team von Rot Weiß Essen ist nun auch ein Spieler positiv getestet. worden.

Daher wird es in Essen demnächst wohl eine Maskenpflicht öffentlichen Bereichen geben. Die Stadt Essen verkündet jetzt noch keine konkreten Beschlüsse, weil sie noch auf die neue Corona-Schutzverordnung wartet.

Eine Maskenpflicht ist aber schon in Vorbereitung.

Es könnte in der Essener Innenstadt, in Steele, Borbeck und Werden eine Maskenpflicht geben, da es dort engere Fußgängerzonen gibt.

In Essen drohen auch noch weitere strengere Corona-Regeln. Städte ab einem Inzidenzwert von 200 gelten als Extrem Hotspot. Essen nähert sich der neuen Marke. Am Mittwoch lag der Wert bei 190, heute ist er wieder auf 162,8 gesunken.

Alle Essener sind aufgerufen, alles ihnen Mögliche zu tun, um die Verbreitung des Virus einzuschränken.