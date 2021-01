Wenn man der Meinung war, der erste Bericht war eine Ausnahme, der irrt leider.

Fall 1

Ein Bekannter hat sich mit Corona infiziert. In der ersten Woche fühlte er sich nur unwohl.

In der zweiten Woche ging es ihm massiv schlechter. Er ging zum Arzt und wurde sofort in ein Krankenhaus überstellt. Dort ging es ihm weiter stetig schlechter. Zeitweise wurde ihm Sauerstoff zugeführt.

Nach drei Wochen ging es ihm etwas besser, aber laut PCR Test immer noch stark Corona positiv und hoch ansteckend, so die Ärzte.



Trotzdem wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Er wurde mit einem Krankentransport nach Hause gebracht und muss dort weiter in Quarantäne bleiben.

Was passiert noch, keine Ahnung, sonst gab es keine Auflagen. Weitere Ablauf unklar.

Wie merke ich denn, wenn ich wieder gesund und nicht mehr ansteckend bin?

In der gesamten Zeit wurde diese Person zu keiner Zeit nach seinen möglichen Kontakten gefragt.

Das Krankenhaus in Essen wollte sicher nur wieder ein freies Bett haben.

Diese vorgehen soll nicht unüblich sein.

Fall 2

Eine andere Person mit einem „milderen“ Verlauf, hat am Freitag seine Quarantänezeit überstanden. Laut Arzt und Gesundheitsamt, sollte man noch Montag abwarten und könnte dann am Dienstag die Arbeit wieder aufnehmen. Das sagte er so am Freitagvormittag seinem Arbeitgeber.

Dieser war mit der Aussage gar nicht einverstanden. Er würde sofort mit einem Boten, einen Corona Schnelltest zu ihm schicken. Wenn dieser Test negativ sei, müsse er auch sofort noch am selben Tag die Arbeit wieder aufnehmen.

In diesem Fall, wurde der infizierte nach möglichen Kontakten gefragt.