Der Lockdown light wird verlängert werden.

Jetzt also doch, alle Anzeichen stehen auf eine Verlängerung des Lockdowns

Bei dem Gespräch der Bundesländer am 25.11 soll auch über eine Verlängerung des Lockdowns light diskutiert werden. Zunächst sollte dieser nur bis Ende des Monats gelten. Nun wohlmöglich noch bis kurz vor Weihnachten.

Diesen Vorschlag wollen die Länderchefs zusammen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel am 25.11 beraten. Am Montag werden die Ländervertreter über einen gemeinsamen Vorschlag sprechen, der dann der Bundeskanzlerin vorgelegt werden soll.

Noch ein Nackenschlag für die Gastronomie,

da nun auch der Dezember für mögliche Weihnachtsessen wegfällt.

Bei den Beratungen der Länder soll auch über mögliche weitere Corona-Maßnahmen an den Schulen gesprochen werden. An Oberstufen und Berufsschulen soll der Präsenzunterricht eingeschränkt werden. Die Schüler müssen dann wie vor den Sommerferien wieder von zu Hause digital lernen. So ließe sich das Infektionsrisiko verringern, da es immer mehr Corona Fälle an Schulen gibt.