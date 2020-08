Armin Laschet kippt die Maskenpflicht

Keine Maskentragepflicht im

Unterricht in NRW ab 1.9

An Weiterführenden und berufsbildende Schulen wurde eine Maskenpflicht im Unterricht angeordnet. Dieses entfällt jetzt ab dem 1. September wieder. Jetzt ist der Mund-Nasen-Schutz nur noch im Schulgebäude und auf dem Schulhof vorgeschrieben. An Grundschulen müssen Mund und Nase bedeckt werden, wenn man im Schulgebäude oder auf dem Schulhof unterwegs ist.

Teilweise werden aber einige Schulleiter an der Bestehenden Regel bis zu den Herbstferien festhalten.



Die Schüler wird es sicher freuen.