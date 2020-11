Krankenhäuser in NRW funken SOS

Es ist wieder nur Hick Hack zu erwarten.

Am Montag gab es noch Einigkeit, am Dienstag schon nicht mehr.

Eines ist klar, die Corona Beschränkungen werden bis zum 20.12 weitergeführt.

Zu Weihnachten wird es Lockerungen geben.

Treffen mit Familien bis 10 Personen plus Kinder bis 14 Jahre pro Tag.

Wir haben 3 Weihnachtsfeiertage, an denen sich immer neue Leute treffen dürfen!

Gut eine Zusammenkunft in der Familie ist nicht gleich der Party mit Freunden, aber trotzdem könnte es Ende Januar wieder den Katzenjammer geben, sollten die Corona Fälle wieder ansteigen.

Zeitgleich funken die Krankenhäuser nach einem Bericht der WAZ SOS.

Derzeit liegen 4000 Corona Patienten in Krankenhäusern. Die Grenzen der Kapazität sind erreicht.

Einige Krankenhäuser haben sich als nicht mehr aufnahmefähig aus dem System abgemeldet.

980 Intensivbetten sind in NRW belegt, mehr als im Rest von Deutschland!

Am 28.10 sagte Armin Laschet:

Die Maßnahmen sind befristet. Sie gelten bis zum 30.11. Wir brauchen danach nicht zu Diskutieren, was wir wieder aufmachen, oder was wir schließen. Es gilt das Ziel am 30.11 sollen die Maßnahmen beendet werden.



Also Schluss mit dem Hick Hack und nicht zu 100% auf die Impfung setzen, die jetzt noch nicht da ist.

Sprecht mit einer Stimme.



Auch bei einem Chor gibt es einen Dirigenten und nicht 16.