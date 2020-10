Donnerstag Schulstreik in Essen

Eltern wieder in Not

Verdi bestreikt am Donnerstag die Schulen in Essen.

Geringe Mittel mit großer Auswirkung.



Die Hausmeister kommen nicht zur Arbeit und öffnen die Schulen nicht.

Dadurch können die Reinigungskräfte nicht in die Schule um die Klassen zu reinigen.

Gerade in den Corona Zeiten, ist die Hygiene sehr wichtig.

Hat den wirklich nur eine Person den Schlüssel zur Schule? Das kann man nicht glauben.

Selbst die Feuerwehr hat Zugriff auf einen Schlüssel zum Schulgebäude.

Die Reinigung der Klassen könnte doch schon am Mittwoch nach der Schule erfolgen?

Die Stadt Essen erklärte bereits, der Schulstreik ist kein Grund für die Eltern, von ihrer Arbeitsstelle fern zu bleiben.

Man sollte doch mal bei den Großeltern oder Freunden nachfragen.

Was, da war doch was!

Großeltern, Risikogruppe und das Ansammlungsverbot von Personen die nicht zum Haushalt gehören.

Da beißt sich die Katze in den Schwanz.

Mal sehen wie der Donnerstag ablaufen wird.

Betroffen wären 70000 Schüler an 148 Schulen.