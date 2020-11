Weihnachtsferien in NRW Probleme für die Eltern

Bundesweit befinden sich nach Ausbrüchen an Schulen bereits

Hunderttausende Kinder und Lehrer in Quarantäne.

Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich dazu entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer.

In den nächsten Tagen soll mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden klären, wie der Ausfall im laufenden Schuljahr kompensiert werden kann.

Armin Laschet hatte einen früheren Beginn der Winterschulferien in NRW um zwei Tage ins Spiel gebracht.

Der vorzeitige Ferienbeginn soll Infektionen an Weihnachten reduzieren.

Ich kann diesen Gedankengang nicht folgen. Wenn sich die Familien zu Weihnachten treffen sollten, wie soll man dann durch frühere Ferien eine Ansteckung zu Weihnachten vermeiden?

Der vorgezogene Ferienbeginn bereitet aber auch Probleme für die berufstätigen Eltern.

Meist ist der Urlaub bereits durchgeplant und zusätzliche Tage, zur Betreuung der Kinder sind nicht mehr verfügbar.