Hat das Hochwasser Nessi nach Essen gebracht?

Normalerweise lebt Nessi ja in Loch Ness, aber seit Jahren gibt es von dort keine Meldungen über mögliche Sichtungen mehr. Was ist da nur passiert?

Sollte Nessi irgendwie den Weg nach Essen in den Baldeneysee gefunden haben?

Früh morgens, der Nebel hatte sich gerade verzogen, da zeigte sich etwas an der Oberfläche des Baldeneysee. Was könnte das gewesen sein, ein großer Alligator, ein Seeungeheuer oder Nessi?

Haltet mal die Augen beim nächsten Spaziergang am See offen, in Essen kann man viele Geheimnisse entdecken