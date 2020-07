Altpapiercontainer quellen vielerorts über

„Wer in den letzten Wochen in den Stadtteilen des Essener Westens unterwegs war, dem hat sich leider vielerorts das gleiche Bild gezeigt: Müllberge rund um die Altpapiercontainer“, erklärt Martin Weber, Spitzenkandidat der FDP Essen-West für die Bezirksvertretungswahl am 13.09.20. „Es scheint uns, dass aufgrund fehlender Ressourcen ein zügigeres Leerungsintervall nicht durchführbar ist, daher fordern wir eine Recyclingstation möglichst zentral im Stadtbezirk III, an der zumindest größere Kartonagen und weiteres Altpapier entsorgt werden können.“ Der Essener Westen mit annähernd 100.000 Einwohnern hat nach Auffassung der FDP entsprechenden Bedarf. Gemeinsam mit den Entsorgungsbetrieben sollte daher die Stadtverwaltung kurzfristig nach einem geeigneten Standort Ausschau halten. „Vor allem die deutlich gesteigerten Onlinekäufe während der Corona-Pandemie sorgen für das akute Altpapieraufkommen. Ob die Recyclingstation im Essener Westen also nur temporär gebraucht wird, sollte nach einer angemessenen Zeit evaluiert werden“, so Weber.