Geburtstage sind eine tolle Sache - und wenn man gleich einen ganzen Monat feiert, ist die Freude gleich noch größer. Und so zelebriert Galeristin Bianca Wickinghoff das achtjährige Bestehen von “Clowns und Pferde” unter anderem mit einer neuen Ausstellung.

Diese fand am Freitag, 18. September, in den Abendstunden statt - natürlich unter corona-konformen Bedingungen. “Die Künstlerinnen und der Künstler führen die Gäste heute Abend in Kleingruppen durch die Ausstellung. Festquatschen bitte nur draußen”, gab Wickinghoff vor, denn als Betreiberin ist sie für die Einhaltung des Hygieneḱonzepts verantwortlich. Doch hartes Durchgreifen ist nicht erforderlich, denn alle Gäste freuten sich über das kulturelle Event in Frohnhausen und zudem ludt das spätsommerlich-warme Wetter ohnehin zum Verweilen im Freien ein.

Die Ausstellung heißt Personen* und zeigt Werke von Antonia Prinz, Nele Sadlo und Volker Troche. “Die Künstler*innen reflektieren das alltägliche Leben durch die Mittel der gegenständlichen und figurativen Malerei”, erläuterte Wickinghoff die Verbindung zwischen den Personen. Prinz und Sadlo, beide Studentinnen der HWK in Essen-Kupferdreh kannten sich bereits vor der Ausstellung und teilten sich sogar einige Zeit ein Atelier. Sie sei bei einem Rundgang an der Hochschule auf die beiden aufmerksam geworden, so berichtete Wickinghoff. Troche hingegen sei schon lange ein etablierter Künstler und möge einigen Besucher*innen vielleicht bekannt vorkommen. “Ich selbst habe ihn auf einer Veranstaltung aufgrund seiner Selbstportraits wiedererkannt. Diese hängen in einem französischen Restaurant in Rüttenscheid. “Und immer dachte ich: Den Künstler würde ich gerne mal kennenlernen, er malt so selbstverständlich und selbstbewusst”, erinnerte sich die Galeristin und schmunzelte selbst über diesen Zufall.

In den beiden Räumen der Galerie sind die Bilder der Maler*innen jeweils nach Künstler*in sortiert gehangen. Antonia Prinz stellt diese Kompositionen ohnehin gern zusammen und verwendet eine ähnliche Hängung auch in ihrem Atelier. Andere Bilder hingegen gruppierte die Galeristin nach ihrem Gusto und stimmte dies mit den Künstler*innen ab.

Nach der erfolgreichen Vernissage ist die Ausstellung nun noch bis Ende Oktober zu den Öffnungszeiten der Galerie (donnerstags 18 -20 Uhr/ samstags 11-13 Uhr) sowie nach Absprache zu besichtigen. Zusätzlich öffnet Clowns & Pferde im Rahmen der Kunstspur am 26./27. September jeweils von 15 bis 19 Uhr die Türen. Am Samstag, 26. September, spielen Marie Eberhardt und Oussama Serestoy, (Gitarre, Gesang, Percussion) ab 18 Uhr vor der Galerie.