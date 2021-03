...ESSEN !!!



Ruhrgebiet

NRW

... und... die WELT!

EINFACH SO... mal´ kurz:

immer wieder...

wenn ich unterwegs bin, egal wie und wo, also vielleicht auch nur kurz,

auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke´,

freue ich mich,

wenn ich am Straßenrand solche schönen, bunt bemalten Dinge erblicke, also zum Beispiel diese sonst so tristen, grauen Stromkästen.

Auch, wenn Garagentore, Häuserwände, oder alte Werbeflächen, ganze Zaunreihen und auch Autobahn-Schallwände mit ein wenig Farbe verschönert werden!

Ja, ich freue mich wirklich, wenn auch manches Mal nur für einen kurzen, kleinen Moment.

Gerade momentan, in diesen letzten Wochen und Monaten habe ich mich besonders bemüht, eben auch auf den kurzen "Pflichtwegen" ...

irgendetwas, ...

"DAS SCHÖNE"

... irgendwie und wo zu sehen, zu entdecken!

Kinderfreundlich, aber auch um diesem ALLTAGS-GRAU´ entgegen zu wirken.

Und vielleicht sich eben auch einmal an solch etwas "Banalen" ein klein wenig zu erfreuen.....

Ich mag auch Graffities,

also nicht diese nichtssagenden Schmierereien,

sondern diese wirklich aufwendig gemalten, gesprühten Bilder...

egal wo mir sowas begegnet, schaue ich tatsächlich gerne hin´

und finde es SPITZE! :-)

Viel mehr BUNTES´... braucht diese Welt,

besonders jetzt... in dieser Zeit !

nun...

hier nur kurz mal´ ein bunter, fröhlicher

Stromkasten

der mir kürzlich in Essen-Haarzopf aufgefallen war:-)

----------------------------------------------------------------

SPONTAN

AAT: Frühling 2021