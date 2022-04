Als positiv beurteilt die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen den Plan der Entsorgungsbetriebe, bis zum Jahr 2024 den Recyclinghof von der Lierfeldstraße an die Emscherstraße im Bezirk Zollverein zu verlegen.

Der in der Altenessener Bezirksvertretung geführten Diskussion über eine unüberschaubare Verkehrslage erteilt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der FDP, eine klare Absage: „Unserer Meinung nach wird die verkehrliche Situation sowohl direkt auf dem Recyclinghof, als auch die Anfahrt als solches deutlich verbessert.“

Mehrere Gründe sprechen für die Liberalen für eine Verlegung:

1: Die Anlieferung durch die Bürger und die Abfuhr durch die EBE können am neuen Standort getrennt voneinander erfolgen.

2: Die Abgabe der Wertstoffe wird für die Anlieferer deutlich erleichtert, da ein bequemes Befüllen der Container ohne Leiterstufen möglich sein wird.

3: Grün und Baustoffe können gesondert entgegengenommen werden.

Alle drei Punkte sorgen laut Meinung der Essener Liberalen dafür, dass eine Anlieferung entzerrt und beschleunigt wird.

„Allein durch die getrennte Anlieferung können die seit Jahren entstehenden Verkehrsstaus, die bis jetzt an der Lierfeldstraße auch drei Buslinien betreffen, verhindert werden“, ist sich Thomas Spilker, sachkundiger Bürger in der FDP-Fraktion sicher.

Ebenfalls als positiv bewertet, wird die Schaffung eines Informationsraumes unterhalb der Anlieferung. Hier sollen Besuchergruppen jeden Alters über Abfallvermeidung, -verwertung und -trennung informiert und geschult werden.

„Rund um die Diskussion um den neuen Standort werden viele Probleme diskutiert, die es unserer Meinung überhaupt nicht gibt“, stellt Thomas Spilker fest. „Wir sprechen uns aus den oben genannten Gründen ganz klar für den neuen Standort aus und bitten um eine möglichst schnelle Umsetzung, da laut Verwaltung das Baurecht auf dem Gelände gegeben ist.“

Foto: EBE Essen