Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen sieht aufgrund der Lockdown-Beschränkungen im Einzelhandel einen weiteren massiven Anstieg von Paketzustellungen an die Essener Privathaushalte aufkommen und fordert daher eine Erweiterung der Entsorgungsmöglichkeiten.

„Bereits jetzt erreichen die Zustellungen in Essen Höchstwerte. Nun sind pfiffige Ideen zur Entsorgung der Kartonagen gefragt“, erklärt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener FDP. „Beispielsweise könnten Sperrmüllwagen an Samstagen nahe der Wochenmärkte oder an Sportanlagen auffahren und dort Kartons und Altpapier von Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen. Insbesondere in dichtbesiedelten Stadtteilen quellen die Altpapiercontainer nahezu wöchentlich über, hier ist Kreativität gefragt.“

Der eingeschlagene Weg, mithilfe von Subunternehmen die Leerungsintervalle zu erhöhen, ist nach Meinung der FDP-Fraktion ebenfalls sinnvoll. „Die Entsorgungsbetriebe Essen sollten kurzfristige Möglichkeiten schaffen, der Müllproblematik Herr zu werden“, so Schöneweiß.