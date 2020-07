Einladung zur Unterschriftenaktion für Saubere U-Bahn-Haltestellen im Essener Norden

Wann: Samstag 18.07.2020 von 11-13 Uhr

WO : Altenessen- Bahnhof - an den U-Bahn Ausgängen

Nach erfolgreichem Start der Unterschriftensammlung vom letzten Samstag wiederholen wir unsere Aktion.

Der Norden ist besser als seine U-Bahn Stationen!

Wir im Norden geben uns Mühe, von Karnap bis Altenessen-Süd befreien wir unsere Viertel vom Müll, wir pflanzen Blumen, arbeiten gemeinsam mit unseren Nachbarn in Gemeinschaftsgärten und achten so zusammen darauf, dass unsere Viertel Stück für Stück schöner und lebenswerter werden.

Aber Essener Bürgerinnen und Bürger schaffen das nicht alleine, Politik und Verwaltung müssen uns dabei unterstützen.

Vermüllung im großen Stil, wie es leider immer noch vorkommt, soll schnell beseitigt werden und Verursacher müssen dann auch in Verantwortung genommen werden.

Aber auch der Zustand unserer U-Bahnhöfe ist unerträglich, löchrige Böden dort sind nicht nur unübersehbare Verwahrlosungen, sondern auch gefährliche Stolperfallen. Das nicht alles sofort ausgebessert werden kann ist klar, wenn aber monatelang der Putz bröckelt und ehemals helle Wände immer weiter vergammeln, dann reicht es offenbar nicht, wenn einzelne Fahrgäste sich beschweren, dann sollte sich auch mal die Politik damit beschäftigen.

Es muss überall sichtbar werden, dass der Norden sich verändert. Wir, die Bürgerinnen und Bürger im Norden, helfen gerne mit, aber es gibt noch viel zu tun und dabei müssen alle, auch Politik und Ruhrbahn mit anpacken!

Die vielen positiven Reaktionen aus der letzten Woche zeigen: Unsere U-Bahn Stationen sind den Bürgerinnen und Bürgern im Essener Norden nicht gleichgültig !