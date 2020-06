Galeria Karstadt Kaufhof wird komplett aus Essen abgezogen. Das Karstadt Warenhaus im Einkaufszentrum Limbecker Platz und auch die Galeria Kaufhof Filiale am Willy-Brandt-Platz müssen schließen.

Jetzt stellt sich heraus, dass auch 20 Karstadt-Sports Filialen dicht machen müssen - zwei Drittel aller Filialen bundeweit - vermeldet tagesschau.de und beruft sich dabei auf den Kölner Stadtanzeiger. Darunter soll sich auch die Karstadt Sports Filiale in Essen befinden.

Die "Einkaufsstadt Essen" - so lautet der Schriftzug auf dem Dach des Handelshofes und er ist gleich vom Hauptbahnhof aus beim Betreten der Stadt zu lesen - würde damit deutlich an Attraktivität verlieren.