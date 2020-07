Miriam Dabitsch rief in einem Beitrag dazu auf, unter dem Stichwort "Freizeit in NRW" lohnenswerte Ausflugsziele in unserem Bundesland zu präsentieren. In diesem Corona-Sommer sind Diese für viele Mitbürger, die auf ihren Urlaub "in der Fremde" verzichten, vielleicht ja eine interessante Alternative.

Wir hatten im Mai dieses Jahres eigentlich eine Reise geplant, die aus den bekannten Gründen nicht stattfinden konnte. Als Freunde des Wanderns haben wir aber diese Zeit dann für eine ganze Reihe von Touren in unserer Umgebung genutzt. Einer dieser Ausflüge führte uns auf den "Baldeneysteig" rund um den Baldeneysee in Essen. Dieser Wanderweg wurde 2017 eröffnet und durchgehend ausgeschildert, wobei bereits vorhandene Wege und Pfade genutzt und verbunden wurden. Für uns war es nun im Mai 2020 das zweite Mal, dass wir diesen Rundweg beschritten haben.

Der Baldeneysteig nutzt in einigen Abschnitten den Uferweg direkt am See. Überwiegend verläuft er aber auf den Höhenzügen nördlich und südlich des Sees. So kommen denn auch knapp 30 Kilometer Länge und etwa 700 Höhenmeter zusammen, so dass die Wanderung schon eine gewisse Kondition erfordert. Belohnt wird der Wanderer dabei immer wieder durch schöne Ausblicke auf den See und seine Umgebung. Entlang der Route gibt es noch einige zusätzliche Möglichkeiten Abstecher zu bestimmten Sehenswürdigkeiten zu machen, sogenannte "Seitenblicke", siehe hierzu den Routenverlauf in Bild 2. Unbedingt empfehlenswert ist dabei die Korte-Klippe, die einer der schönsten Aussichtspunkte oberhalb des Sees darstellt.

Kurz nach der Eröffnung in 2017 hatten wir noch an einigen Stellen Schwierigkeiten, den Weg zu finden, da die Beschilderung noch nicht überall vollständig war. Das war dieses Mal kein Problem mehr und so konnten wir die Tour bei schönstem Wetter richtig genießen. Es war sicher nicht das letzte Mal, dass wir den Baldeneysteig gewandert sind. Mitten im Ruhrgebiet bietet sich hier eine Tour, die in Bezug auf körperlicher Beanspruchung und Schönheit sich nicht verstecken muss.

In meiner Fotostrecke habe ich mich überwiegend auf Blicke auf den Baldeneysee beschränkt. Bei einigen Bildern finden sich noch zusätzliche Erläuterungen. Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere Leser dadurch auch zu dieser Tour motivieren.