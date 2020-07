Nachdem wir zu Beginn der Corona-Pandemie mit der Community gemeinsam auf Weltreise gegangen sind, starten wir jetzt eine neue Aktion: "Freizeit in NRW".



Viele Bürger haben ihren Sommerurlaub storniert, Flüge wurden gecancelt, Kreuzfahrten abgesagt. Kurzum: In diesem Corona-Sommer verzichten viele auf den Urlaub in der Ferne und bleiben mehr oder minder freiwillig zu Hause. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht frei haben. Und oft stellt sich die Frage: Was kann ich heute unternehmen?

Ausflugstipps in Nordrhein-Westfalen



Diese Frage wollen wir, die Redakteure und Redaktionsassistenten der WVW/ORA, gemeinsam mit den BürgerReportern im Lokalkompass, auf möglichst vielfältige Art und Weise beantworten. Deshalb überlegt mal: Welche Ausflugsziele lohnen einen Besuch? Welche Freizeitbeschäftigungen gibt es in Nordrhein-Westfalen? Wo und wie kommen Sport-Cracks auf ihre Kosten? Was können Familien an einem freien Tag unternehmen?

Macht mit!



Teilt eure Tipps mit uns, wir freuen uns drauf. Bitte verwendet bei euren Berichten das Tag "Freizeit in NRW", denn nur so landen sie auf der gleichnamigen Themenseite.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Bleibt gesund.