Rot-Weiss Essens Start ins neue Jahr ist geglückt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewinnt mit 1:0 bei der U21 des 1. FC Köln und bleibt in der Spitzengruppe der Regionalliga West.

Im Hinspiel taten sich die Essener lange schwer gegen eine gut stehende Kölner Mannschaft. Der Siegtreffer gelang den Rot-Weissen erst in der Nachspielzeit durch Jan-Lucas Dorow. Auch heute wurde es die erwartete schwere Partie. So neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang lange im Mittelfeld. Für die Zuschauer, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Kölner Stadion pilgerten, war das definitiv kein fußballerischer Leckerbissen. Mit 0:0 ging es in die Pause. Überraschend nicht im Kader stand Dennis Grote. Den im Sommer von Drittligist Chemnitz an die Hafenstraße gewechselte Routinier ersetzte der erst 17-jährige Noel Futkeu im Kader der Essener.

Der zweite Durchgang begann dann, wie der erste aufhörte. Essen war die bessere Mannschaft, kam aber nicht zu klaren Tormöglichkeiten. Die beste Chance hatte dann Hinspieltorschütze Dorow, der die Gäste in der 70. Minute in Führung bringen muss. Doch es blieb weiter beim 0:0, weshalb Christian Titz für die Schlussoffensive noch einmal in seine Trickkiste griff. In der 75. Minute brachte er für den glücklosen Dorow Talent Futkeu in die Partie.

Fünf Minuten später kam es dann zur Rudelbiödung, bei der Kölns Bundesligaprofi Vincent Koziello mit gelb-rot vom Platz flog. Essens Kehl-Gomez kam mit gelb glimpflich davon.

Die Essener nutzten die Übertahl dann eiskalt. Nur zwei Minuten später traf Amara Conde zum 1:0 für die Essener, was gleichzeitig den Endstand bedeute. Wieder war es für die Essener ein knapper, aber nicht unverdienter Dieg.

Reaktion nach desolaten Testspielen

Trainer Christian Titz kann somit erstmal durchatmen. Nach den desolaten Vorstellungen in den Testspielen gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen 2:6 und Drittligist Würzburger Kickers 2:4, war bereits gegen den Zweitligisten Karlsruher SC 2:0 eine Leistunhgssteigerung zu erkennen. An diese konnte die Elf von der Hafenstraße jetzt anschließen.

Spitzenspiel gegen Tabellenführer Rödinghausen

Am nächsten Samstag, 1. Februar, kommt es dann zum absoluten Kracher für RWE. Ab 14 Uhr gastiert Spitzenreiter SV Rödinghausen an der Essener Hafenstraße. Tickets für die Partzie gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online hier.

Vorverkauf fürs Derby gegen RWO gestartet

Auch der Vorverkauf fürs Derby gegen Rot Weiß Oberhausen am Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr, läuft bereits. Tickets gibt es direkt hier.