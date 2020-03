"In meinem Traum", so heißt die neue Single von Schlagersänger Thommy Berg aus Gelsenkirchen. In seinen Träumen erscheint ihm immer wieder diese eine Frau.

Auch bei ihr, hat er nur gespielt und verlorn. Trotzdem hatte sie immer einen festen Platz in seinem Herzen.

Sie hat in ihm ein Gefühl neu geborn. Leider sah er das zu spät ein. Deshalb fliegt er in seinen Träumen immer wieder zu ihr zurück, und bittet sie, zu ihm zurück zu kommen.

Denn bei ihr allein, will sein Herz zuhause sein.

Ob ihm das gelingt?

Nach seiner letzten Single: Ich stell mein Leben jetzt auf null, ist das die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Produzenten Team Gerd Lorenz & Walter Kutt.

Beide haben vor kurzem eine Goldene CD für "Die Amigos" mit dem Song: "Ein Boot das Liebe heißt" bekommen.

