Hallo Freunde des THW OV Gelsenkirchen,

mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2 (Corona Virus) und der Absage des traditionellen Osterfeuers beim THW OV Gelsenkirchen wurde es etwas ruhiger um uns.

Wir haben und werden uns in dieser schwierigen Zeit mit Postings bewusst zurückhalten.

Zur Zeit befinden wir uns alle in einer Situation, die surreal und auch erschreckend sein mag.

Niemand hätte sich je vorgestellt, dass eine solch gravierende Einschränkung des öffentlichen Lebens in Gelsenkirchen jemals Notwendig sein würde. Auch an uns ehrenamtlichen Helfern geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Um unsere Einsatzbereitschaft trotzdem aufrecht zu erhalten, haben wir unseren regulären Dienstbetrieb eingestellt und einen Ersatzdienstplan erarbeitet, der den aktuellen Gegebenheiten Rechnung trägt.

Seit dem 23.03.2020 herrscht ein bundesweites Kontaktverbot.

Daran halten wir uns natürlich genau so, wie alle anderen Bundesbürger!

Nichts desto trotz erfüllen wir unseren gesetzlichen Auftrag .

Auch jetzt und gerade, in diesen schwierigen Zeiten. Hierzu hat sich der Ortsverband Gelsenkirchen der Situation angepasst. Die notwendigen Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft erfolgen bis auf Weiteres, in Trupp-Stärken von jeweils zwei Personen, die sich zeitgleich im Ortsverband aufhalten. Die Helfer haben dabei jedoch so wenig wie möglich persönlichen Kontakt, sondern arbeiten, zur Einhaltung der Arbeitssicherheit, in Rufweite des Anderen. Diese Mikro-Dienste stellen eine effiziente Alternative zu den üblichen Dienstveranstaltungen dar. Sie können und sollen die gemeinschaftlichen Übungen und Ausbildungen jedoch nicht ersetzen. Sobald es die Situation zulässt, wird der Ortsverband Gelsenkirchen wieder zu seinem regulären Dienstplan übergehen.

Bleibt gesund, bleibt zuhause und achtet auf einen sicheren Abstand zu euren Mitmenschen! 👍

Glückauf, euer THW OV Gelsenkirchen!