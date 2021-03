Eine Delegation der Sparda-Bank Gelsenkirchen übergab dem Förderverein der Gesamtschule Erle einen Scheck in Höhe von 2500 Euro zur finanziellen Unterstützung bei der Anschaffung 15 neuer Spinning Bikes.

Diese Spinning Bikes werden neben dem regulären Sportunterricht auch in der neu an der Gesamtschule Erle in Kooperation mit dem RC Buer Westerholt gegründeten Mountainbike-AG sowie zur Gesundheitsförderung des Lehrerkollegiums eingesetzt.

Gelenkschonendes Training

Spinning Bikes ermöglichen ein gelenkschonendes Training auf einem individuellen Leistungsniveau und können zu allen Jahreszeiten und von jedem unabhängig seines Fitnesszustands eingesetzt werden.

Diesen Aspekt greift auch der Leiter der Sparda Bank Gelsenkirchen, Jörn Meissner, bei der Spendenübergabe auf: „Wir freuen uns aus unserer genossenschaftlichen Tradition heraus dieses regionale Projekt zur Gesundheitsförderung junger Menschen unterstützen zu können.“

Am Ende hebt der Vorsitzende des Fördervereins und zugleich Leiter der Gesamtschule Erle, Andreas Lisson, die Bedeutung der Spende für die Schulgemeinde hervor: „Ohne die Kooperation mit externen Partnern ist die Durchführung derartiger Projekte nicht möglich, weshalb wir uns außerordentlich über die großzügige Unterstützung der Sparda Bank freuen.“

Seinen Dank verbindet er zugleich mit der Einladung an die Mitarbeiter der Sparda Bank Gelsenkirchen zu einem Workout auf den neu angeschafften Spinning Bikes.