Die RuhrKultur.Card der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) ist ab sofort für 45 Euro in der „Gladbeck Information“ im Alten Rathaus, Zimmer 19, Willy-Brandt-Platz 2, erhältlich. Die Jahreskarte bietet neben den 21 RuhrKunstMuseen und elf RuhrBühnen sowie fünf Festivals nun auch zusätzlich weitere neue museale und industriekulturelle Angebote: die zehn Kulturschätze.

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 laden über 40 Partner in 16 Städten der Metropole Ruhr mit freiem Eintritt und Ermäßigungen zum Kultur-Genuss ein. Die Karte beinhaltet einmalig freien Eintritt in alle RuhrKunstMuseen sowie je einen kostenlosen Besuch der zehn hinzugekommenen Kulturschatz-Partner. Erstmalig mit dabei in der Kategorie Kulturschätze ist die „Neue Galerie Gladbeck“. Da der Eintritt in den Gladbecker Galerieräumen unentgeltlich ist und bleibt, dürfen sich die Karteninhaber im nächsten Jahr ein - oft signiertes - Ausstellungsplakat abholen. Die nächstjährigen Einzelausstellungen mit Tim Eitel, Simone Lucas, Cornelius Völker und Justine Otto werden bereits mit großer Freude erwartet.

Bei den RuhrBühnen ist mit der Kulturjahreskarte jeweils ein Vorstellungsticket zum halben Preis erhältlich. Zudem gibt es an jeder der RuhrBühnen und bei den Festivals je ein Vorstellungsticket zum halben Preis. Ergänzt wird die RuhrKultur.Card um das Angebot der kostenfreien Web-App „ruhrkultur.jetzt“.

Übrigens: Coronabedingt besteht ein außerordentliches Rückgaberecht: Bis zum 31. März können dadurch ungenutzte Karten bei Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden, allerdings nur in der Verkaufsstelle, bei der sie erworben wurden.

Öffnungszeiten der „Gladbeck Information“:

montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags: 13.30 bis 15.30 Uhr, darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung.