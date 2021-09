Das Ergebnis der Bundestagswahl wird auch in Gladbeck mit Spannung erwartet. Hier unser Blog zur Bundestagswahl in den Kommentaren. Einen abschließenden Bericht findet man später an dieser Stelle.

Die erste Hochrechnung für Gladbeck zeigt einen deutlichen Sieg der SPD. Sollte das Ergebnis in Gladbeck so bleiben, konnte die SPD ihr Ergebnis von 2017 deutlich verbessern (von 33,63 auf 40,33 Prozent). Die Grünen können ihr Ergebnis mehr als verdoppeln (von 4,27 auf 12,46 Prozent). Die CDU verliert rund 2 Prozent. Eine heftige Klatsche bekommt die AfD: Sie verliert mehr als zehn Prozentpunkte (von 14,7 auf 4,59 Prozent).

Erste Hochrechnung von 18.52 Uhr. Quelle: Kreis Re

Zum Vergleich die Ergebnisse von 2017