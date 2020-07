Wesel (ots): Laut Polizeibericht, befuhr am 29.07.2020 gegen 16:30 Uhr eine 63-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Pkw die Bocholter Straße (B473) aus Richtung Hamminkeln kommend in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Kreuzung Hamminkelner Landstraße und Zufahrt zur Schillkaserne überholte die 63-Jährige auf der B 473 vorausfahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kollidierte sie mit einem auf der Linksabbiegerspur wartenden 42-jährigen Motorradfahrer aus Essen. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die 63-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

