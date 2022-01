Hamminkeln-Ringenberg: Schüler der Gesamtschule Hamminkeln stellen ihr Kunstprojekt vor.

Die Gesamtschüler haben sich während der Pandemie mit dem Thema Corona auseinandergesetzt und kleine Kunstwerke erschaffen. Ursula Meyer die Kunstlehrerin der Schüler, begleitete das Projekt der Klasse 8c. Präsentiert werden Arbeiten aus dem ersten Lockdown 2020. Die Ausstellung öffnet am Samstag, 22. Januar, um 15 Uhr. Bürgermeister Bernd Romanski hält die Eröffnungsrede. Weitere Redner sind, Schulleiterin Anette Schmücker, Projektleiterin Ursula Meyer und Henning Rasche (Rheinische Post). Auch die mitwirkenden Schüler und Schülerinnen, berichten über ihre Erfahrungen.

Anmeldung: Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. März im Schloss Ringenberg. Sie kann unter Einhaltung der 2G-Regeln nach vorheriger Absprache besucht werden. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an info@meinschlossringenberg.de oder unter der Telefonnummer 02852 9229.